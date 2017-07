Hardware und Software Verkaufszahlen aus Japan, Nintendo dominiert

Es gibt neue Verkaufszahlen aus Japan. Sowohl zu Hardwareverkäufen als auch zu Softwareverkäufen liegen neue Daten vor. Die Zahlen beinhalten die Verkäufe aus den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres. Bei einem Blick auf die beiden Chartlisten wird rasch klar, dass derzeit Nintendo die Nase weit vorn hat. So hat sich etwa die Switch inzwischen mehr als eine Million Mal verkauft, wodurch sich sogar die PlayStation 4 geschlagen geben musste. Diese rangiert auf dem zweiten Platz. Dicht dahinter folgt der Nintendo DS.

In Sachen Software hat Monster Hunter XX für den Nintendo 3DS die Nase mit mehr als 1,5 Millionen verkauften Einheiten ganz klar vorn. Es folgen Pokémon Sonne und Mond, Mario Kart und The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Fast die komplette Top 10 wird von Spielen für Switch und 3DS dominiert. Die einzigen Ausnahmen bilden Biohazard 7 und NieR: Automata für die PlayStation 4.

Top 10 der meistverkauften Spiele erstes Halbjahr 2017: Monster Hunter XX for 3DS (1,640,005 units sold) Pokémon Sun and Moon for 3DS (527,862) Mario Kart 8 Deluxe for Switch (501, 614) Zelda Breath Of The Wild for Switch (464,480) Super Mario Maker for 3DS (397,656) Biohazard 7 for PS4 (324,066) NieR: Automata for PS4 (311,906) Momotaro Dentetsu 2017 Tachiagare Nippon!! for 3DS (263,790) Yokai Watch Sukiyaki for 3DS (215,297) 1-2 Switch for Switch (200,807)