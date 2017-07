Tales of the Rays: Erster Trailer in englischer Sprache

Kürzlich kündigte Bandai Namco Tales of the Rays für den Westen an. Der Titel soll noch im Sommer für iOS und Android bei uns veröffentlicht werden. Ein konkreter Termin ist jedoch noch nicht bekannt. Dafür gibt es nun den ersten englischsprachigen Trailer. Ideal für alle, die einen Blick auf das Spiel werfen möchten und einen Eindruck von dem Mobilespiel erhalten wollen.

Tales of the Rays wird kostenlos angeboten werden. Es wird dafür Mikrotransaktionen geben. In dem Spiel trefft ihr auf diverse bekannte Charaktere aus der Tales of-Reihe. Einige davon könnt ihr im Trailer in Aktion sehen.

Quelle: YouTube