Platinum Games deutet möglicherweise The Wonderful 101 Switch-Version an

Platinum Games eröffnete kürzlich einen neuen Twitter-Account. Seitdem sorgt das Unternehmen für jede Menge Spekulationen. Zunächst zeigte man ein Bild, welches viele auf Bayonetta für die Nintendo Switch hoffen lässt. Kaum hat sich die Aufregung gelegt, schürt man nun ein anderes Feuer.

Ein neu veröffentlichtes Bild zeigt Charaktere aus The Wonderful 101. Diese spielen auf der Nintendo Switch, was eindeutig an den Joy-Con in den Händen der Figuren erkennbar ist. Der Bildschirm im Hintergrund ist nur verschwommen sichtbar. Optisch spricht aber vieles für The Wonderful 101. Ein (erneuter) Wink mit dem Zaunpfahl? Platinum Games hat sich bereits positiv über die Switch geäußert und soll an Spielen für die Konsole arbeiten. Was nun noch fehlt? Offizielle Ankündigungen.

Quelle: Twitter