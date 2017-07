Star Wars Battlefront II: Helden geleakt

Aktuell läuft eine Star Wars Battlefront II Closed Beta. Daher gibt es einige Leaks. Besonders interessant ist eine Liste mit 15 Helden, die im Spiel verfügbar sein werden. Darunter befinden sich sowohl Klassiker wie Han Solo und Darth Vader als auch neuere Charaktere wie Kylo Ren und Rey. Unten findet ihr die Liste mit allen 15 Charakteren. Vollständig ist die allerdings nicht. Electronic Arts kündigte im Juni Finn an. Es wird also mindestens 16 spielbare Charaktere geben. Spätestens am 17. November erfahren wir, wer alles spielbar sein wird. Dann nämlich erscheint das Spiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Boba Fett

Han Solo

Leia Organa

Luke Skywalker

Bossk

Chewbacca

Darth Vader

Emperor Palpatine

Generel Grievous

Kylo Ren

Darth Maul

Captain Phasma

Rey

Yoda

Lando Calrissian

Wenn ihr gern mehr über die einzelnen Charaktere und deren Fähigkeiten in Star Wars Battlefront II erfahren möchtet, lohnt sich übrigens ein Blick auf Reddit. Dort finden sich zahlreiche Details. Den Link dazu gibt es in der Quellenangabe.

Quelle: Reddit