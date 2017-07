The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Midnas Krone Quickguide (EX: Krone der Schatten)

Dieses Mal begeben wir uns mit dem The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Midnas Krone Quickguide (EX: Krone der Schatten) auf die Suche nach der bekannten Kopfbedeckung von Midna. Diese kennen Zelda-Fans als Prinzessin der Schatten. Die zugehörige Quest ist „EX: Krone der Schatten“. Diese gibt es, wenn ihr den DLC „Die legendären Prüfungen“ besitzt. Das Spiel schickt euch im ersten Schritt zu den Hyrule-Stallruinen. Dort findet ihr ein offenes Buch, welches eine Vielzahl an Hinweisen zu diversen DLC-Quests gibt. Im Falle von Midnas Krone lautet der Wink mit dem Zaunpfahl, dass sie bei einer Tempelruine am Regenzia-Fluss liegt. Wenn ihr im Rahmen vorheriger Quests bereits das Buch gelesen habt, ist eure Aufgabe natürlich schon aktuallisiert.

Ein Blick auf die Karte zeigt, dass der Regenzia-Fluss im Westen der Ebene von Hyrule ist. Der gesuchte Ort ist der Tempel der Weisen. Den erreicht ihr gut vom Turm der Ebene aus, oder vom Yakah-Mata-Schrein. Ihr müsst – egal von welchem der beiden Orte aus – nach Nordwest gehen. Die Truhe ist ziemlich fies versteckt. Sie befindet sich bei einer rostigen Waffe und einem rostigen Schild. Seht euch die Karte an, um den genauen Standort zu finden. Die Truhe ist leicht zu übersehen, da sie im Erdreich verborgen ist und von Ruinen umgeben ist. Holt sie mit dem Magnetmodul hoch und öffnet sie. Midnas Krone erhöht eure Antik-Abwehr. Dadurch verstärkt sich eure Abwehr gegenüber Wächtern.