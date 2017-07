ARMS: Max Brass steigt am 12. Juli in den Ring, neuer Trailer

Ab dem 12. Juli könnt ihr in ARMS auch als Max Brass in den Ring steigen. Der neue Kämpfer wird per kostenlosem Contentupdate ins Spiel gebracht. Bevor ihr selbst die Fäuste von Max fliegen lassen dürft, zeigt Nintendo seine Vorzüge in einem neuen Trailer. In dem Clip teilt Max Brass fleißig aus. Man möchte fast schon Mitleid mit den Kontrahenten haben.

ARMS ist vor einigen Wochen exklusiv für die Nintendo Switch erschienen und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Das Spiel wird in den kommenden Monaten um weitere Inhalte ergänzt. Diese werden alle kostenlos sein. Nach Max sollen unter anderem weitere Kämpfer folgen.

Noch nicht in den Ring gestiegen? Über Amazon könnt ihr das Spiel bestellen und schon bald selbst die Fäuste fliegen lassen.

Quelle: YouTube

