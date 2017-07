Lady Layton Vorregistrierung gestartet, Release noch diesen Monat

Noch in diesem Monat erscheint Lady Layton für Mobilegeräte. Der vollständige Name des Spiels lautet übrigens Layton’s Mystery Joruney: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre. Aufgrund der Länge hat sich allerdings längst die deutlich kürzere Bezeichnung Lady Layton durchgesetzt, die auch ich in meiner Berichterstattung nutze. Wenn ihr euch für das Spiel interessiert, könnt ihr schon jetzt von der Vorregistrierung (Android) Gebrauch machen.

Lady Layton wird am 20. Juli für iOS und Android erscheinen. Kostenpunkt: 17,99 Euro. Im Herbst folgt eine Nintendo 3DS-Version. Für diese gibt es bisher keinen konkreten Termin. In dem Spiel erlebt ihr ein Rätsel-Abenteuer mit Detektivin Katrielle Layton in der Hauptrolle. Sie ist die Tochter des berühmten Professor Layton. Ihr erkundet das virtuelle London und untersucht geheimnisvolle Vorgänge. Egal ob verschwundene Katze oder Mordfall – Katrielle hat alle Hände voll zu tun. An ihrer Seite hat sie den Hund Sherl. Entwickler LEVEL-5 verspricht die größte Ansammlung von Rätsel, die die Franchise je gesehen hat.

Quelle: LEVEL-5 Pressemitteilung