Thimbleweed Park Nintendo Switch Teaser

Das beliebte Adventure Thimbleweed Park erscheint für die Nintendo Switch. Ron Gilbert hat auf Twitter verkündet, dass es in der kommenden Woche eine Ankündigung geben wird. Um den ersten Hunger auf die Switch-Version zu stillen, liefert er direkt einen kurzen Teaser mit. Der zeigt, wie das Spiel auf einer Switch läuft. Die Steuerung ist dabei auch zu sehen. Das kurze Video macht definitiv Lust auf mehr.

Thimbleweed Park portieren die Entwickler übrigens selbst. Ein neugieriger Fan sprach Ron Gilbert nämlich auf dieses Thema an, woraufhin er mit „Internal port“ antwortete. Die Switch mausert sich weiter zu einer hervorragenden Plattform für Indiefans.

Vague, cryptic, puzzling clue about our multiple Thimbleweed Park console announcements next week: https://t.co/gpmFwfMlKX

— Ron Gilbert® (@grumpygamer) 6. Juli 2017