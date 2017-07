The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Tingles Gewand Qucickguide (EX: Feengewand)

Mein The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Tingles Gewand Qucickguide (EX: Feengewand) widmet sich den drei Teilen von Tingles Gewand. Die grüne Gewandung ist sammelbar, wenn ihr den DLC „Die legendären Prüfungen“ gekauft habt. Tingles Outfit gibt es über die Quest „EX: Feengewand“. Die nötigen Hinweise zu den Fundorten gibt es bei den Hyrule-Stallruinen, die auf der Karte markiert werden und die ihr womöglich schon wegen anderer DLC-Items besucht habt. Das offene Buch liefert Hinweise zu fast allen Items, die der DLC beinhaltet.

Tingles Kapuze

Tingles Kapuze ist in der Nähe vom Yakah-Mata-Schrein zu finden. Dieser ist in der Nähe vom Turm der Ebene, der ebenfalls ein guter Ausgangspunkt ist. Südlich vom Turm ist der Ort Alter Umschlagplatz. Ganz in der Nähe des Krogs ist eine Truhe im Erdboden versteckt. Den Standort findet ihr mit dem Magnetmodul schnell heraus. Wenn nicht hilft ein Blick auf meinen Screenshot, um die genaue Position ausmachen zu können. Holt die Truhe raus und nehmt das erste Teil von Tingles Gewand an euch.

Tingles Strumpfhose

Weiter geht es mit Tingles Strumpfhose. Für die müsst ihr zu den Möwendorf-Ruinen, die nordwestlich der Farmruine sind. Im Süden der Möwendorf-Ruine ist die Strumpfhose bei einem kaputten Wächter zu finden. Ihr braucht wieder euer Magnetmodul. Als Ausgangspunkt eignet sich auch hier der Turm der Ebene. Ihr solltet aber vorsichtig sein, wenn ihr euch dem Fundort nähert. Dort warten einige härtere Gegner – auch Wächter.

Tingles Hemd

Der dritte und letzte Teil von Tingles Gewand ist in den Gefängnisruinen zu finden. Den genauen Fundort seht ihr auf dem Screenshot. Die Truhe muss wieder mit dem Magnetmodul aus dem Erdreich geholt werden. Auch hier gilt es, äußerst vorsichtig zu sein. In der Nähe sind diverse Wächter am Boden und in der Luft. Außerdem ist ein Iwarok in unmittelbarer Nähe. Die Gefängnisruinen sind auf einer Insel westlich von Schloss Hyrule. Als Schnellreiseort bietet sich der Nia-Nea-Schrein an, der auf der Insel liegt. Habt ihr den noch nicht, eignen sich auch der Turm der Ebene oder der Turm der Hügel. Ihr müsst dann entweder gen Norden oder Osten zur Insel.

Was bewirkt Tingles Gewand?

Wenn ihr Tingles Gewand in The Legend of Zelda: Breath of the Wild tragt, werden euch NPCs mit Skepsis begegnen. Dadurch entstehen so manche lustigen Szenen. Die sind aber nur ein Nebeneffekt. Der eigentliche Bonus ist ein anderer. Trag ihr bei Nacht Tingles Gewand, könnt ihr schneller sprinten.