Fortnite Cinematic Launch Trailer

Am 25. Juli beginnt die Fortnite Early Access Phase. Epic Games heizt die Vorfreude mit dem neuen Cinematic Launch Trailer schon Mal an. Seht im Video Überlebenden dabei zu, wie sie einen Burgerladen vor einer Horde Zombies schützen. Schützen ist vielleicht der falsche Ausdruck. Viel ist am Ende des Trailers nicht mehr vom Burgergeschäft übrig. Dafür ist der dicke Boss schlussendlich auch platt.

Fortnite kommt am 25. Juli für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Vorbesteller erhalten 4 Tage Vorabzugang. Dabei könnt ihr zwischen Standard-, Deluxe, Superdeluxe- und Limitieres-Gründerpaket wählen.

Quelle: YouTube