The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Erste Details zum zweiten DLC

Erst vor wenigen Tagen ist die erste The Legend of Zelda: Breath of the Wild Erweiterung erschienen. Gegen Ende des Jahres folgt eine zweite Erweiterung. Während viele von euch wohl noch mit dem ersten DLC beschäftigt sind, werkelt Nintendo fleißig an „Die Ballade der Recken“. Im Rahmen der Japan Expo verriet man erste Details.

Das Hummer-Shirt aus Wind Waker wird mit „Die Ballade der Recken“ auch in The Legend of Zelda: Breath of the Wild verfügbar sein. Über mögliche Effekte wurde noch nicht gesprochen. Viel interessanter ist ein kurzes Video, welches einen Einblick in die Geschichte des DLCs ermöglicht. In der wird Prinzessin Zelda eine zentrale Rolle spielen. Apropos spielen … ihr selbst schlüpft nicht in die Rolle von Zelda. Nachdem Nintendo den Teaser zeigte, spekulierten viele Fans in diese Richtung. Inzwischen hat man den Spekulationen aber den Wind aus den Segeln genommen. Gespielt wird als Link. Ihr werdet aber viel über die Prinzessin erfahren können.

E. Aonuma hat bestätigt, dass man auch in Die Ballade der Recken als Link spielt. Über #Zelda erfährt man auch mehr. pic.twitter.com/jUP9BJ9Q9l — Nintendo Deutschland (@NintendoDE) 7. Juli 2017

Quelle: Nintendo