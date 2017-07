F1 2017: Alonsos Siegerfahrzeug aus der F1-Saison 2006 enthalten

In F1 2017 warten nicht nur aktuelle Fahrzeuge aus der Formel 1 auf euch, sondern auch echte Klassiker. Auch der 2006er Reanult R26 wird vertreten sein. Jenes Fahrzeug, mit dem Fernando Alonso und Giancarlo Fisichella in der Saison 2006 ihre Runden drehten. Der R26 bescherte dem Renault-Team 8 von 18 möglichen Siegen und sieben Mal die Pole Position. Fernando Alonso fuhr mit dem Renault R26 zum Weltmeistertitel und Renault durfte sich über den Sieg in der Konstrukteurmeisterschaft freuen.

Codemasters hat passend zu dieser Ankündigung ein F1 2017 Classic Car Reveal Video veröffentlicht, welches ihr wie gewohnt unten ansehen könnt. Welche Klassiker würdet ihr noch gern im Spiel sehen?

Das Rennspiel erscheint am 25. August. für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ihr könnt das Spiel schon jetzt bei Amazon vorbestellen. Die Erstauflage erscheint als Special Edition, die als Bonus den 1988 McLaren MP4/4 beinhaltet.

Quelle: Codemasters Pressemitteilung