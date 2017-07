Summer of Rift: Oculus Rift Preissenkung und Aktionen angekündigt

Oculus läutet den Summer of Rift ein. Für begrenzte Zeit erhaltet ihr Oculus Rift und Oculus Touch bei Amazon, Media Markt, Saturn und Caseking für 449 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 708 Euro. Die Hürde Einstiegspreis wird so deutlich gedämpft.

Im Rahmen des Summer of Rift erwarten euch zudem bis Ende August Veröffentlichungen, Ankündigungen, Rabatte im Oculus Store und Gratis-Multiplayer-Wochenenden. So wird etwa am 20. Juli Lone Echo erscheinen. Das Projekt konnte den E3 Award in der Kategorie bestes VR-Game abgreifen. Auf dem Oculus-Blog könnt ihr euch auf dem Laufenden halten.

Oculus Rift bei Amazon*

… Caseking

… Media Markt

… Saturn

Quelle: Oculus Blog

*Affiliate Link