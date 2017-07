Minecraft: Story Mode – Season Two Auftaktepisode erschienen

Minecraft: Story Mode – Season Two ist da. Besser gesagt die erste Episode. Insgesamt wird das Spiel fünf Episoden umfassen. Die Auftaktepisode trägt den Namen „Hero in Residence“. Solltet ihr die erste Staffel gespielt haben, werden eure Entscheidungen aus dieser übernommen. Vorkenntnisse sind allerdings nicht zwingend nötig.

Minecraft: Story Mode – Season Two widmet sich einem neuen Abenteuer mit Protagonist Jesse. Dieser bleibt mit seiner Hand in einem Handschuh stecken. Es handelt sich aber nicht um irgendeinen Handschuh, sondern um ein Stück aus einem alten Unterwassertempel. Für Jesse beginnt eine Reise, bei der er mindestens ein temperamentvolles Lama treffen wird. Außerdem muss er reichlich Entscheidungen treffen – was ihr für ihn übernehmt. Begleitet wird Jesse von alten Bekannten und neuen Kameraden.

Minecraft: Story Mode – Season Two ist für Mac, PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS und Android erhältlich. Derzeit ist das Spiel nur digital verfügbar. Im Herbst erscheint eine Retail-Version.

Quelle: Telltale Games Pressemitteilung