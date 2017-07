Ni no Kuni II: Revenant Kingdom erscheint erst 2018, kein Multiplayer

Wartet ihr sehnsüchtig auf Ni no Kuni II: Revenant Kingdom? Dann müsst ihr heute besonders stark sein. Level-5 musste den Release des Rollenspiels leider verschieben – auf nächstes Jahr. Dafür gibt es direkt einen neuen Erscheinungstermin, weshalb ihr direkt zu Stift und Kalender greifen könnt. Der neue Ni no Kuni II: Revenant Kingdom Erscheinungstermin ist der 19. Januar 2018.

Die traurige Nachricht verkündete Level-5 per YouTube Video. Darin entschuldigt man sich für die Verzögerung. Als Grund wird angegeben, dass man zusätzliche Zeit für die Entwicklung benötigt. In dem kurzen Clip wird zudem noch einmal auf den angeblichen Ni no Kuni II Multiplayer eingegangen. Einen solchen gibt es nicht, auch wenn zwischenzeitlich darüber berichtet wurde. Diese Meldungen basierten auf einer falsch verstandenen Interviewfrage.

Quelle: YouTube