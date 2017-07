Xbox: Details zum Auftritt auf der gamescom

Am 22. August startet die gamescom und die Xbox ist dabei. Das Highlight im Gepäck von Microsoft? Die leistungsstarke Xbox One X, die im Herbst auf den Markt kommt. Außerdem hat das Unternehmen aus Redmond 27 Spiele im Gepäck. Darunter die Age of Empires: Definitive Edition, Sea of Thieves und Forza Motorsport 7.

Fans der Xbox sollten sich folgende Termine notieren:

Xbox @gamescom Live

Wann? 20. August, 21:00 Uhr

Wo? Mixer.com oder Mixer App

Age of Empires @ amescom Live

Wann? 21. August, 21:00 Uhr

Wo? Mixer.com oder Mixer App

Xbox FanFest @gamescom

Wann? 22. August

Weitere Details folgen!

Xbox Booth @gamescom

Wann?

22. August, 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr (Fachbesuchertag)

23. August, 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

24. August, 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

25. August, 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

26. August, 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Wo? Halle 8 – erreichbar über den Nordeingang.

Quelle: Microsoft Pressemitteilung