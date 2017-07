Es ist wieder Zeit für den #Forzathon und damit auch Zeit für einen neuen Guide. Dieses Mal lautet das Motto „Ungezügelte Leistung“. Gleich die erste Aufgabe macht dem Namen alle Ehre – ihr sollt Geschwindigkeits-Fähigkeiten machen. Was euch sonst noch erwartet und wie ihr schnell an die Erfolge vom aktuellen Event kommt, erfahrt ihr im Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 28 – Ungezügelte Leistung. Als Belohnung winken gleich zwei Fahrzeuge, die obendrein beide in einer Horizon Edition kommen. Dann lasst uns Mal Gas geben!

Auf sie mit Gebrüll

Los geht es mit 20 Geschwindigkeits-Fähigkeiten. Die sind schnell erledigt. Schnappt euch eine schnelle Karre und sucht euch eine möglichst gerade Strecke. Vorzugsweise den Highway. Nun gebt ihr Gas und weicht möglichem Verkehr aus. Wenn ihr schnell genug unterwegs seid, gibt es die Geschwindigkeits-Fähigkeiten. Erfahrene Spieler können die Aufgabe auch mit der vierten kombinieren. Dafür müsst ihr euch zunächst bei einem Festival einen Jaguar besorgen und dann drei Rennen fahren. Wenn ihr kombinieren wollt, lasst ihr von Rundstrecke die Finger. Fahrt stattdessen Sprint-Rennen.

Eure Belohnung: 25.000 Erfahrungspunkte und 50.000 Credits

Flora und Fauna

Ihr sollt eine Löffellisten-Herausforderung abschließen, die im Regenwald endet. Im Regenwald gibt es ein paar Blaupausen für Löffellisten. Sucht euch eine aus und wählt dann entweder eine passende Veranstaltung oder richtet euch eine ein. Was auch immer ihr tut – achtet darauf, dass die Herausforderung im Regenwald endet, um den Erfolg zu erhalten. Eine selbsterstellte Herausforderung hat gerade für Anfänger natürlich einen klaren Vorteil – es spielt überhaupt keine Rolle, wie gut ihr seid. Ihr könnt euch auch ein bewusst schlechtes Ziel als Vorgabe setzen. Dadurch seid ihr nicht auf eine für euch realistische Vorgabe angewiesen.

Eure Belohnung: 3 Lose

Partylöwe

Hierfür müsst ihr euch in den Onlinemodus begeben. Ihr sollt drei Spielplatz-Spiele abschließen – Siege sind also nicht nötig. Geht im Reiter Social auf Online-Abenteuer und wählt dann „Individuelles Abenteuer“ aus. Nun nehmt ihr die Option „Nur Spiele“. Drei Spiele sind schnell gemacht. Keine Lust auf Randomspieler? Schnappt euch einen Kumpel. Spiele gehen auch mit zwei Spielern.

Eure Belohnung: Viper SRT 10 Horizon Edition und 120.000 Credits

Wildwechsel

Die letzte Aufgabe verlangt von euch, drei Rennen in einem Jaguar abzuschließen. Keine große Sache, da hierfür nicht einmal Siege gefragt sind. Einfach drei beliebige Rennen zu Ende fahren. Idealerweise nehmt ihr Sprintrennen und macht dabei gleich die erste Aufgabe – 20 Geschwindigkeits-Fähigkeiten – mit. Wenn ihr noch nicht das Spiel abgeschlossen habt, bietet sich auch eine fehlende Meisterschaft an. Den Jaguar F-Pace S 2017 und den Jaguar XE-S 2015 sollte es gratis bei der Automesse geben. Ansonsten gibt es mit dem Jaguar XJ-S 1990 einen sehr günstigen Wagen der Marke Jaguar. Der Klassiker schlägt gerade Mal mit 25.000 Credits zu Buche. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr euch die sogar über andere #Forzathon-Aufgaben verdienen. Vergesst nicht, vor dem Kauf einen Blick in euren Fuhrpark zu werfen.

Eure Belohnung: Jaguar XJ220 Horizon Edition und 95.000 Erfahrungspunkte

Wieder ist ein #Forzathon geschafft. In dieser Woche haben wir vergleichsweise leichtes Spiel. Umso erfreulicher ist es, dass man gleich zwei Horizon Editions bekommt, wenn man die Erfolge abschließt. Beide sind selbst für Anfänger kein Problem.

Eure totallygamergirl