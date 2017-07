Guild Wars 2: Teaser kündigt ein neues Fraktal für Ende Juli an

Entwickler ArenaNet hält derzeit die Guild Wars 2 Spieler mit Teasern bei Laune. Erst vor wenigen Tagen ließ man verlauten, dass noch in diesem Monat die finale Staffel der Lebendigen Geschichte Staffel 3 kommen wird. Während die Fans noch immer auf Details warten und eifrig spekulieren, lenken die Entwickler die Aufmerksamkeit nun in eine andere Richtung.

Via Social Media verbreitet ArenaNet nun ein kurzes Video. Der Teaser hat inhaltlich nicht viel zu bieten, überrascht am Ende aber mit einer Ankündigung. Demnach soll am 25. Juli ein neues Fraktal ins Spiel einziehen. Details? Gibt es auch hier bisher keine.

Quelle: Twitter