Pokémon Mond und Pokémon Sonne Shiny Kapu-Riki kostenlos per Event

Holt euch in Pokémon Mond und Pokémon Sonne Shiny Kapu-Riki. Das Event-Pokémon kann seid gestern per Geheimgeschehen heruntergeladen werden. Ihr müsst dafür lediglich eines der beiden Spiele starten und dann im Menü Geheimgeschehen wählen. Anschließend geht ihr auf die Menüpunkte Geschenk empfangen und per Internet empfangen.

Habt ihr diese Schritte befolgt, könnt ihr euch euer Pokémon Mond und Pokémon Sonne Shiny Kapu-Riki herunterladen. Die Eingabe eines Codes ist nicht erforderlich. Lediglich eine Internetverbindung muss vorhanden sein. Euer neues Shiny-Taschenmonster kann anschließend in jedem Pokémon Center eurer Wahl beim Lieferanten abgeholt werden.

Das schillernde Kapu-Riki hat Level 60 und die Fähigkeit Elektro-Erzeuger. Außerdem trägt es das Item Elektro-Samen. Es beherrscht die Attacken Naturzorn, Agilität, Elektroball und Ladungsstoß.

Quelle: Serebii