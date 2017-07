In Portal Knights gibt es ein neues Event. Ich habe mir die Prüfungen der Pillari angesehen und alle gemeistert. Wenn ihr Schwierigkeiten mit den Aufgaben habt, hilft euch mein Portal Knights Kolemis Tempel der Prüfungen Guide. Bevor ihr überhaupt zum Tempel der Pillari reisen könnt, müsst ihr ein anderes Ereignis abschließen. Geht auf die Weltkarte und sucht das Gebiet mit dem Ereignis „Die Pillari und ihr Tempel“. Ihr müsst hier nun zunächst Metafis finden, der bei einer kleinen Hütte sein sollte.

Habt ihr Metafis gefunden, könnt ihr mit ihm sprechen. Vor Metafis steht eine Kiste, die ihr zerstören müsst – zum Beispiel mit einer Spitzhacke. Ihr solltet einen Kolemi Gegenstand in eurem Inventar finden, den ihr benutzen müsst. Das Spiel teleportiert euch bei Benutzung zum zweiten Ereignis: „Kolemis Tempel der Prüfugen“.

Vor euch steht NPC Soffis, der euch von den Hütern der Prüfungen erzählt und grob erklärt, worum es überhaupt geht. Ihr sollt drei Prüfungen ablegen. Die Prüfung der Stärke, die Prüfung der Agilität und die Prüfung der Forscher. Die Reihenfolge bleibt euch überlassen. Den Eingang zu den Prüfungen findet ihr bei Dynis, Efkis und Skavis.

Dynis und die Prüfung der Stärke

Auf der rechten Seite wartet Dynis mit der Prüfung der Stärke auf euch. Geht hinter ihr in den Tempel und springt nach unten. Ihr werdet auf einige Gegner stoßen, die ihr besiegen müsst. Anschließend seht ihr euch um, um den Gang zu den nächsten Feinden zu finden. Bevor ihr hochkommt, müsst ihr euch einen Weg schaffen – zum Beispiel indem ihr ein paar Blöcke mit der Spitzhacke entfernt oder welche als Aufweg setzt.

Auf diese Weise geht es ein paar Räume weiter, bis ihr einen dicken Golem trefft, der der letzte Gegner der Prüfung der Stärke ist. Achtet auf die Fallen am Boden und weicht aus. Achtet auf euren Gegner. Wenn ihr Schwierigkeiten habt zu treffen, könnt ihr ihn auch auf Distanz halten und in die Feuerfallen am Boden locken. Die werden ihn grillen und ihr braucht bloß ausweichen. Nun müsst ihr nur noch zur Glocke gehen und sie läuten. Per Karte kehrt ihr zur Landeplattform zurück.

Zu beachten ist, dass das Gebiet an eure Charakterstufe angepasst ist. Im Koop zählt die Stufe, die der höchste Spieler hat. Begleitet ihr einen hochstufigen Charakter mit einem schwachen, werdet ihr also ganz schön einstecken müssen. Wobei die Skalierung nur bei der Prüfung der Stärke ein Problem werden könnte. Für die beiden anderen spielt es keine Rolle.

Skavis und die Prüfung der Forscher

Bei Skavis müsst ihr die Prüfung der Forscher ablegen, die meiner Meinung nach die einfachste aller drei Prüfungen ist. Hinter ihm im Tempel geht es auf der linken Seite Treppen runter. Weit kommt ihr dabei aber nicht, da ihr rasch auf einige Sandblöcke stoßt. Vor denen steht ein Pulverfass. Eure Aufgabe? Ihr müsst durch den Sand hindurch den richtigen Weg finden. Dabei werdet ihr zahlreiche Pulverfässer finden, was euch helfen kann – oder euch in den Tod reißt. Zum Glück ist es nicht weiter schlimm, wenn ihr sterben solltet. Die Prüfungen müssen nicht neu gestartet werden.

Jagt die Fässer aus der Ferne in die Luft, oder ignoriert sie und setzt allein auf die Spitzhacke. Grabt ein paar Blöcke weg. Den richtigen Weg erkennt ihr daran, dass nach wenigen Blöcken der Schein von Feuer zu sehen ist. Stoßt ihr hingegen auf Stein, ist der Weg falsch. Vorsicht – hinter den Sandblöcken lauern oft Fässer und Feuerfallen. Achtet vor allem auch darauf, was unter euch ist, der Weg führt euch nämlich mehrfach runter und dabei gern Mal auf eine Feuerfalle im Boden. Arbeitet euch Stück für Stück vor, bis ihr schließlich zur Glocke kommt, die ihr läutet. Nun geht ihr per Karte zurück zur Landeplattform.

Efkis und die Prüfung der Agilität

Efkis testet mit der Prüfung der Agilität euer Geschick. Ihr mögt hoffentlich Sprungabschnitte. Los geht es im Tempel hinter Efkis. Spring in das Loch im Boden, auf die Säule und dann runter. Der Anfang ist leicht – ihr müsst einfach über die Lava springen, indem ihr die Felder nutzt. Oder ihr baut euch oben drüber einen Weg aus Blöcken. In die Lava könnt ihr aber keine setzen. Beim nächsten Abschnitt wird es schon tückischer. Ihr müsst nach unten springen, dabei aber unbedingt auch weit, da ihr sonst in der Lava landet. Habt ihr den Sprung vermasselt, könnt ihr euch schnell nach vorn retten. Oder ihr setzt oben an der Kante ein paar Blöcke an und springt dann sicher nach unten.

Wirklich schwierig ist der nächste Part – hier sind keine Fehler erlaubt. Springt an der Seite runter und stellt euch hinter die zwei Feuerfallen, die quer durch den Raum schießen. Wenn die Fallen Feuer gespuckt haben, geht ihr schnell weiter, aber auf keinen Fall durch den Ausgang. Hier erwartet euch nämlich eine Feuerfalle, die einmal längs durch den Gang speit. Wartet direkt neben dem Ausgang und geht durch, sobald die Falle aktiviert und an euch vorbei ist. Hier ist Tempo gefragt. Also direkt durch und direkt zur Seite ausweichen. Trifft euch eine der Fallen, segnet ihr das Zeitliche. Die ersten könnt ihr auch umgehen, wenn ihr oben Blöcke setzt und euch so zum Ausgang vorarbeitet.

Nun geht es wieder mit einem langen Sprung nach unten – aber erst, wenn die Feuerfalle am Boden eine Pause einlegt. Sobald sie erlischt, springt ihr und geht direkt von ihr runter. Alternativ setzt ihr euch wieder Blöcke. Jetzt steht ihr vor zwei möglichen Wegen. Entscheidet euch für den Durchgang geradeaus. Hier könnt ihr schummeln. Setzt ein paar Blöcke zwischen die in der Luft und schafft euch so einen Weg nach drüben. Wer sicher in Sprungpassagen ist, kann natürlich auch springen. Drüben belohnt euch Portal Knights mit einer Truhe.

Jetzt müsst ihr nur noch den Treppen folgen und einen letzten Sprung meistern. Wartet wieder die Fallen ab, die von der gegenüberliegenden Wand aus schießen. Wenn die durch sind, springt ihr rasch nach unten, damit ihr außer Reichweite seid. Jetzt nur noch den Weg bis zur Glocke zu Ende gehen und ihr habt es geschafft. Portet euch zurück zur Landeplattform.

Eure Belohnung

Habt ihr in Portal Knights Kolemis Tempel der Prüfungen abgeschlossen, müsst ihr mit Soffis reden. Bei ihm könnt ihr die Quest abschließen. Als Belohnung gibt es einen Energie-Kristall und 6 Rosa Portalsteine. Letztere könnt ihr direkt in das Portal neben Kolemi einsetzen, um es zu nutzen. Außerdem dürft ihr nun Kolemi als euer Zuhause betrachten. Geht ihr durch das Portal, kommt ihr in das mediterran angehauchte Gebiet Toblis Insel. Die Karte Toblis Insel ist Stufe 30 und nicht von Feinden besiedelt. Ihr findet dort Kolemis Aloe. Nützlich, wenn ihr auf die schnelle ein paar Palmblätter braucht. Außerdem ein schöner und großer Bauplatz. Es lohnt sich also, die Prüfungen abzuschließen.

Zu beachten ist, dass es die neuen Events in einigen Portal Knights Spielständen nicht gibt. Probiert in diesem Fall eine andere Welt aus. Das Event ist zudem zeitlich begrenzt. Ihr müsst euch aber keine Gedanken machen, wenn ihr es verpasst habt. Kolemis Tempel der Prüfungen wird zurückkehren!