Fire Emblem Fates Complete Edition bei Amazon gesichtet

Schon länger ranken sich Gerüchte um eine angebliche Fire Emblem Fates Complete Edition. Immer wieder geistert im Internet die Meldung rum, das Nintendo die Fates-Spiele auf die Nintendo Switch bringt. Gerade als ältere Meldungen in Vergessenheit geraten sind, köchelt es in der Gerüchteküche erneut. Dieses Mal löste Amazon Spanien die Spekulationen aus. Dort wurde kurzzeitig das Spiel gelistet. Sogar Cover, Preis und Datum wurden aufgeführt.

Laut Amazon Spanien soll Fire Emblem Fates Complete Edition am 17. November für die Switch erscheinen. Als Preis waren 59,99 Euro angegeben. Natürlich ist der Eintrag längst wieder verschwunden. Im Internet geistert allerdings ein Beweisscreenshot umher. Sieht man sich das Datum genauer an, könnte der Eintrag tatsächlich realistisch sein. Der 17. November ist nämlich ein Freitag. Nintendo veröffentlicht viele Spiele an Freitagen. Darüber hinaus scheint es eher unwahrscheinlich, dass Amazon Cover für ein nicht existierendes Nintendo Switch Spiel bastelt. Hinzu kommt die Tatsache, dass sich das Fates-Gerücht sehr hartnäckig hält. Was glaubt ihr – erfolgt schon bald eine Ankündigung?