Batman: The Enemy Within Season Pass aufgetaucht – Neues Telltale Spiel?

Beim Ratingboard Film & Video Labelling Body tauchte jüngst ein Eintrag zu Batman: The Enemy Within auf. Viele Informationen gibt der Eintrag leider nicht preis, aber unter „Extra Information“ ist ersichtlich, dass es sich um ein Videospiel handelt. Im Internet wird derzeit fleißig darüber spekuliert, ob Batman: The Enemy Within ein neues Spiel aus dem Hause Telltale Games sein könnte.

Der Entwickler ist bekannt für Videospiele im Episodenformat. Diese erscheinen stets auch als Season Pass. Darüber hinaus wäre es für Telltale nicht der erste Ausflug in das Batman-Universum. Im August 2016 veröffentlichte das Unternehmen die erste Episode von Batman: The Telltale Series. Das Spiel wurde von zahlreichen Batman-Fans positiv aufgenommen. Immer wieder lobten diese, dass der Fokus stark auf Bruce Wayne gelegt wurde. Dafür verzichteten die Macher auf übermäßig viel Action. Ein Stil, der Kritiker und Spieler gleichermaßen begeisterte und der auch mir sehr gut gefallen hat.

Mit Glück kündigt man noch in dieser Woche Batman: The Enemy Within an. Telltale ist nämlich in der laufenden Woche auf der Comic-Con zu Gast und hat schon im Vorfeld Ankündigungen angedeutet. Batman Season 2? Ich bin bereit, her damit!

Quelle: FVLB