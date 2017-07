Spider-Man: Insomniac gewährt Einblicke in die Entwicklung

Entwickler Insomniac Games werkelt derzeit an Spider-Man für die PlayStation 4. Das Spiel ist ein Exklusivtitel und mit VR-Support ausgestattet. Bis zum Release ist es leider noch eine Weile hin. Erst 2018 soll der Titel veröffentlicht werden. Nichtsdestotrotz begeisterte das Spiel schon mehrfach mit Trailern.

Nun gewähren die Entwickler einen Blick hinter die Kulissen. In dem Video „An Inside Look at Marvel’s Spider-Man“ kommen diverse Mitarbeiter wie Art Director Jacinda Chew und Lead Writer Jon Paquette zu Wort. Natürlich werden ihre Worte von zahlreichen Spielszenen begleitet. Bock reinzusehen? Unten wartet der Clip auf euch.

Quelle: YouTube