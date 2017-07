Alice 3? American McGee verweist auf EA

American McGee ist für seine zwei Alice-Spiele bekannt. Schon seit Jahren hoffen Fans der Reihe auf einen dritten Teil. Laut eigener Aussage erhält McGee täglich mehrere Anfragen bezüglich einer Fortsetzung. So viele, dass er dieses Thema nun auf seinem Blog thematisiert hat.

Dabei verweist er auch direkt an Publisher Electronic Arts. Es liegt in den Händen des Unternehmens, ob ein weiteres Alice Spiel kommen wird – oder eben nicht. Der Publisher besitzt die Rechte an der Marke und es liegt daher nicht in den Händen von American McGee, ob da noch mehr kommen wird. In seinem Blogpost stellt er auch klar, dass es ihm nicht möglich sei , via Crowdfunding ein weiteres Spiel zu finanzieren. Er bittet die Spieler darum, künftig Fragen zu potenziellen neuen Alice-Spielen an EA zu richten.

Quelle: American McGee