LEGO Worlds erscheint laut Amazon im September für die Switch

LEGO Worlds erschien vor einigen Monaten für den PC, PlayStation 4 und Xbox One. Außerdem ist eine Nintendo Switch-Version angekündigt, die bisher keinen Erscheinungstermin hat. Geht es nach Amazon Spanien, steht der allerdings fest. Dort wird LEGO Worlds für die Nintendo Switch mitsamt Datum gelistet. Laut dem Onlinehändler soll der Titel am 8. September erscheinen.

Von offizieller Seite gibt es bisher keine Ankündigung in diese Richtung. Sollte an dem Datum etwas dran sein, dürften wir es allerdings spätestens in den nächsten Wochen erfahren.

Quelle: Amazon Spanien