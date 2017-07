Hob World Machine Trailer zeigt neue Spielszenen

Derzeit arbeitet Entwickler Runic Games an dem Spiel Hob. Der Titel erscheint im Laufe des aktuellen Jahres für PC und PlayStation 4. Das Adventure schickt euch in eine mysteriöse Welt, in der beeindruckende Landschaften, aber auch Puzzles und viele Gefahren warten. In der offenen Welt warten jede Menge Ruinen darauf, von euch erkundet zu werden.

Leider gibt es bisher keinen konkreten Erscheinungstermin für Hob. Dafür haben die Entwickler nun den „World Machine Trailer“ veröffentlicht, der frische Spielszenen zeigt.

Quelle: YouTube