Nintendo Switch Online App für iOS und Android verfügbar

Diese Woche ist Release von Splatoon 2. Passend dazu steht nun auch die Nintendo Switch Online App zur Verfügung. Die App kann via Google Play und iTunes heruntergeladen werden. Sie ist kostenlos und bietet diverse Funktionen. So könnt ihr etwa Freunde via Social Media einladen und während des Spielens Voice Chat nutzen.

Solltet ihr euch Splatoon 2 holen, ist es also ratsam die Nintendo Switch Online App auf eurem Smartphone zu installieren. Für die Nutzung wird eine Internetverbindung benötigt.

Quelle: Google Play, iTunes