Guild Wars 2: Weitere Teaser aufgetaucht

Erst kürzlich postete ArenaNet einen Guild Wars 2 Trailer zum Staffelfinale von Season 3 der Lebendigen Welt. Nun legt man mit Teaservideos nach. Gestern Abend postete man ein Video mit den Worten „Am Ende eines jeden Weges entsteht etwas Neues“.

Where one path ends, new growth begins.~RB2 #GuildWars2 pic.twitter.com/YtlEMBiUf1 — Guild Wars 2 (@GuildWars2) 19. Juli 2017

Heute folgte eine kurzer Clip mit den Worten „Erobert euch euren Teil von Orr zurück und zieht mit ihm in die Schlacht.“Sieht man sich das Video genauer an, fallen die Fußspuren auf. Offenbar sehen wir in dem kurzen Clip eine neue Legendäre Waffe. Es handelt sich dabei eindeutig um einen Hammer.

Quelle: Twitter