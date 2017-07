Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre ist erschienen (Lady Layton)

Heute feiert Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre Release. Das Spiel mit dem langen Namen ist auch als Lady Layton bekannt und wurde lange Zeit entsprechend beworben. Im Laufe der Entwicklung wurde der Titel allerdings abgeändert und das Lady verschwand. Nichtsdestotrotz wird nach wie vor häufig die deutlich kürzere Form Lady Layton benutzt.

Egal wie ihr das Game nun nennen möchtet – es ist ab heute für iOS und Android verfügbar. Die App kostet 17,99 Euro. Im Oktober wird das Spiel auch für den Nintendo 3DS veröffentlicht. In Layton’s Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre verschlägt es euch in das virtuelle London. Dort hat Katrielle Layton gerade erst ihre Detektei eröffnet. Kaum hängt das passende Schild über der Tür, begegnet sie einem sprechenden Hund. Kaum hat der seine Pfote unter einen Vertrag gesetzt, steht auch schon Scotland Yard in der Detektei von Katrielle. Das Abenteuer nimmt seinen Lauf und ihr müsst Hunderte Rätsel lösen. Insgesamt wollen zwölf Fälle in Lady Layton gelöst werden.

Ich durfte den Titel bereits vor Release spielen und werde in dieser Woche ein ausführliches Review zu Lady Layton veröffentlichen. Stay tuned.

Quelle: LEVEL-5 Pressemitteilung