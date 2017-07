Nintendo Classic Mini: Nintendo 64 – Möglicher Hinweis heizt Gerüchteküche an

Nintendo veröffentlichte 2016 die NES Classic Mini und legt in diesem Jahr mit der Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System nach. Schon lange wird darüber spekuliert, was drauf folgen wird. Kommt da noch mehr – zum Beispiel ein Nintendo Classic Mini: Nintendo 64? Von offizieller Seite wurde die natürlich noch nicht angekündigt. Schließlich ist derzeit nicht Mal die SNES Mini draußen.

Dafür gibt es ein erstes Indiz, welches die Nintendo Classic Mini: Nintendo 64 bestätigen könnte. In Europa erfolgten nämlich kürzlich einige Markeneinträge. Dabei handelt es sich um vier einfache 2D Grafiken. Abgebildet sind Controller. Zu sehen sind Controller von Switch, NES, SNES und dem Nintendo 64. Vielleicht wird ja schon im kommenden Jahr ein Mini Nintendo 64 veröffentlicht? Bisher veröffentlicht Big N jedenfalls jährlich die beliebten Mini-Konsolen.

Was haltet ihr von der Idee? Welche Spiele gehören für euch definitiv auf so ein Mini N64? Ich würde mich über Ocarina of Time, Majora’s Mask, Jet Force Gemini, Snowboard Kids, Donkey Kong 64, F-Zero X und Super Mario 64 freuen. Die Liste könnte ich nun noch endlos fortführen, da ich mit dem Nintendo 64 aufgewachsen bin – aber ich will hier ungern den Rahmen sprengen. Daher überlasse ich jetzt euch das Feld.

Quelle: NeoGAF