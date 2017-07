Pokémon GO Legendäre Pokémon kommen bald ins Spiel, neuer Trailer

Endlich ist die Katze aus dem Sack! Schon bald gibt es in Pokémon GO Legendäre Pokémon. Was lange nur ein Gerücht war, hat Entwickler Niantic nun hochoffiziell bestätigt. Wie bereits spekuliert, wird es in Pokémon GO Legendäre Pokémon über die Arenen geben. Schon seit einigen Wochen gibt es die Raids. In Kürze erwarten euch aber auch Legendäre Eier. Schlüpfen diese am Ende des Timers, könnt ihr gegen eines der besonderen Taschenmonster kämpfen und es am Ende mit Glück auch fangen. Passend zur Ankündigung gibt es einen neuen Trailer.

Das allererste Legendäre Pokémon wird übrigens in Chicago beim Pokémon GO Fest fangbar sein. Am 22. Juli – also noch in dieser Woche. Nach dem Fest wird es weltweit Legendäre Taschenmonster als Raid-Kämpfe geben.

Quelle: Niantic