Shadow Warrior: Special Edition derzeit kostenlos bei Humble

Bock auf ein neues Spiel, aber keine Kohle? Dann hat Humble vielleicht etwas für euch. Aktuell könnt ihr euch das Spiel Shadow Warrior: Special Edition nämlich kostenlos holen. Wo? Klickt auf diesen Link und geht dann auf der Seite auf den „Add to Cart“. Außerdem solltet ihr schnell sein. Ihr habt nämlich nur einen Tag und 22 Stunden Zeit, um euch Shadow Warriors: Special Edition kostenlos zu sichern.

Wenn ihr schon einmal im Humble Store nachseht, lohnt sich auch ein Blick auf die aktuellen Angebote. Derzeit gibt es einige interessante Schnäppchen. Zum Beispiel Schein für 1,04 Euro, Tales of Zestiria für 12,49 Euro, Tales of Symphonia für 4,99 Euro und Red Goddess: Inner World für 2,49 Euro.

Quelle: Humble Bundle

Vielen Dank an Michael, der mich darauf aufmerksam gemacht hat.