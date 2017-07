Splatoon 2 Splatfest für Anfang August angekündigt

Das erste Splatoon 2 Splatfest wurde noch vor Release des Spiels veranstaltet. Lang lässt das zweite Event nicht auf sich warten. Nintendo hat heute verkündet, dass am ersten Wochenende im August das nächste Splatoon 2 Splatfest stattfindet. Ein Blick auf den Kalender verrät, dass das Event folglich um den 5. August herum laufen sollte. Genaue Daten nannte man bisher allerdings nicht.

Dafür ist schon jetzt das Motto vom Splatfest bekannt. Dieses Mal müsst ihr für Ketchup oder Mayo in den Kampf ziehen. Habt ihr schon euer Team gefunden, oder benötigt ihr noch Bedenkzeit?

Das nächste Splatfest in #Splatoon2 finden am ersten Wochenende im August statt. Was ist euer Favorit: Ketchup oder Mayo? pic.twitter.com/MXkWlxDiA8

— Nintendo Deutschland (@NintendoDE) 21. Juli 2017