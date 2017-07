The Elder Scrolls V: Skyrim Nintendo Switch Gameplay

Anfang des Jahres wurde The Elder Scrolls V: Skyrim für Nintendo Switch angekündigt. Seitdem wird fleißig darüber spekuliert, wie das Spiel wohl auf der Hybridkonsole aus dem Hause Nintendo laufen wird. Bisher war es relativ ruhig um das Spiel. Erst im Rahmen der E3 wurde es dann etwas lauter, als Bethesda einen neuen Trailer zeigte und Features wie amiibo-Support anpries.

Nun gibt es endlich auch Gameplay aus der The Elder Scrolls V: Skyrim Nintendo Switch Version. Der YouTuber FLIP durfte das Spiel bereits auf der Switch zocken und hat seine Erlebnisse in einem Video festgehalten. Dabei hat er vor allem im Handheld-Modus gespielt. Seine Spielerfahrung beschreibt er als positiv. Die Performance soll auch ordentlich sein. Sieht ganz so aus, als würde Skyrim auch unterwegs mächtig viel Spaß machen. Ich jedenfalls freue mich nun noch mehr auf die Portierung, da ich gern Handhelds nutze. Was haltet ihr von dem Video?

Quelle: YouTube