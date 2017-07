Fortnite startet in den Early Access, Launch Trailer

Heute startet Fortnite in die Early Access-Phase. Der Titel ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. In dem Game erbaut ihr im Team Festungen, um euch gegen Monsterhorden zu schützen. Damit euch das Material nicht ausgeht, könnt ihr in der Spielwelt auf Plünderungszug gehen. Mit dem Material lassen sich dann zahlreiche Gegenstände herstellen.

Für die Optik des Spiels ist die Unreal Engine 4 zuständig. Damit auch eure Ohren nicht leiden müssen, hat man einige bekannte Synchronsprecher verpflichtet. An Bord sind under anderem Ashly Burch (Horizon: Zero Dawn, Life is Strange) als Ray, Phil LaMarr (Samurai Jack), Adria Arjona (Pacific Rim: Uprising, Emerald City), Amy Pemberton (Legends of Tomorrow) und Andrew Kishino (Bulletstorm). Als Regisseur setzt man auf JB Blanc (Horizon: Zero Dawn).

Neugierig geworden? Dann solltet ihr euch unbedingt noch den Launch Trailer unten ansehen, der Gameplay aus Fortnite präsentiert.

Quelle: Epic Games Pressemitteilung