Need for Speed Payback: Tuning Trailer

Electronic Arts und Ghost Games haben einen neuen Need for Speed Payback Trailer veröffentlicht. Der Fokus liegt darin auf Tuning. Ihr könnt erstmals auch „Schrottteile“ verbauen und damit Vintage Autos aufrüsten. Das Auto-Tuning soll so tiefgehend sein, wie noch nie zuvor in Need for Speed.

Wer schon jetzt ganz heiß auf Need for Speed Payback ist, kann sich den Titel vorbestellen. Als Dankeschön gibt es in diesem Fall das Platinum Car Pack, welches die folgenden Boni umfasst:

Nissan 350Z 2008

Chevrolet Camaro SS 1967

Dodge Charger R/T 1969

Ford F-150 Raptor 2016

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016

Exklusiver platinblauer Reifenqualm und Unterbodenbeleuchtung

Need for Speed Payback erscheint am 10. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: EA Pressemitteilung