PlayStation Plus im August mit Just Cause 3 und That’s You

Die PlayStation Plus Spiele für den August stehen fest. Nächsten Monat dürft ihr euch unter anderem über den Actiontitel Just Cause 3 freuen. Ebenfalls mit an Bord – Assassin’s Creed: Freedom Cry. Dabei handelt es sich um eine eigenständige Black Flag-Erweiterung. Ihr schlüpft in die Rolle des Bruderschaft-Assassinen Adéwalé, der es mit französischen Sklavenhändlern aufnimmt. Unten findet ihr eine Übersicht mit allen PlayStation Plus Spielen, die es im August geben wird.

Die aktuellen PS Plus Games noch nicht geholt? Dann wird es langsam Zeit. Für wenige Tage könnt ihr euch noch folgende Spiele via PS Plus holen:

Quelle: PlayStation Blog