Grand Theft Auto V ist dieses Jahr meistverkauftes Spiel in UK

Die UK Charts sorgen nicht selten für Überraschungen. Umso spannender ist regelmäßig der Blick auf diese. Interessant ist zudem, wer bisher im laufenden Jahr die Nase vorn hatte. Man könnte auf der Spitzenposition Spiele wie Mario Kart 8 Deluxe, Horizon Zero Dawn oder Ghost Recon: Wildlands vermuten. Weit gefehlt! In diesem Jahr verkaufte sich im Vereinigten Königreich kein Spiel häufiger als Grand Theft Auto V. Der Titel wanderte dort 334.280 Mal über die Ladentheke.

Dahinter folgt Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands mit 311.792 verkauften Einheiten. Horizon Zero Dawn steht an dritter Stelle der meistverkauften Videospiele 2017 in UK und erreicht 286.538 verkaufte Exemplare. Was ist eure bisherige Nr. 1 in 2017?

Quelle: Gamesindustry