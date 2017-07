Monster Hunter: World Videos zeigen die 14 Waffentypen des Spiels

In Monster Hunter World wird es 14 verschiedene Waffentypen geben. Diese hat Capcom nun in Videos vorgestellt. In den Clips könnt ihr Bogen, Großschwert, Hammer, Jagdhorn und Co. in Aktion sehen. Die Videos findet ihr unten.

Habt ihr Lust selbst eine Waffe für Monster Hunter World zu entwerfen? Perfekt! Derzeit läuft nämlich ein „Design a Weapon“ Wettbewerb. Designs können bis zum 16. August eingereicht werden. Hier findet ihr sämtliche Details zum Contest.

Bogen:



Charge Blade:



Dual Blades:



Great Sword:



Long Sword:



Sword and Shield:



Gunlance:



Hammer:



Heavy Bowgun:



Light Bowgun:



Hunting Horn:



Insect Glaive:



Lance:



Switch Axe:



Quelle: Capcom