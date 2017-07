Capcom: Ultra Street Fighter II für Switch mit guten Verkaufszahlen, weitere Spiele sollen kommen

Capcom ist bisher sehr zurückhaltend gewesen, was die Nintendo Switch betrifft. Dabei erhoffen sich Fans schon Monate Ankündigungen wie Monster Hunter, Resident Evil und Ace Attorney. Ihr auch? Dann dürfte euch diese Meldung erfreuen. Laut Wall Street Journal Technology Reporter Takashi Mochizuki wurde Ultra Street Fighter II für die Nintendo Switch 450.000 Mal verkauft.

Eine Zahl, mit der man bei Capcom sehr zufrieden zu sein scheint. Direkt auf die Verkaufszahlen folgt nämlich der Hinweis, dass Capcom derzeit beginnt, mehrere Switch-Versionen von Spielen vorzubereiten. Was auch immer diese Worte zu bedeuten haben. Switch-Version lässt darauf schließen, dass man im Hause Capcom weitere Portierungen plant. Ich persönlich würde mich vor allem über Monster Hunter freuen. Und ihr – was steht auf eurer Wunschliste ganz weit oben?

Capcom: 450K is 1Q figure for Ultra Street Fighter II, above its expectation. Also „starting to prepare“ multiple Switch-version titles.

— Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 28. Juli 2017