Der #Forzathon ist zurück. Diese Woche lautet das Motto „Sommer-Blues“. Bei den Belohnungen ist Porsche wieder zurück. Dieses Mal könnt ihr euch den Porsche 959 holen. Darüber hinaus warten Erfahrungspunkte, Credits und Lose auf euch. Die Belohnungen sind dieses Mal leider nur mäßig. Aber wie immer gilt die Faustregel, je geringer die Belohnungen, desto leichter die Aufgaben. Natürlich bin ich auch diese Woche wieder mit einem Beitrag zum Event am Start. Mein Forza Horizon 3 #Forzathon Guide KW 30 – Sommer-Blues hilft euch, bei den aktuellen Aufgaben.

Ein Kinderspiel

Ein Stück nördlich vom Surfers Paradise Festival ist das Surfers Park Gefahrenschild. Hier müsst ihr drei Sterne schaffen, um den Erfolg „Ein Kinderspiel“ zu bekommen. Dafür müsst ihr 137 Meter weit springen. Gar nicht so leicht, da ihr von Süden aus Anlauf nehmen müsst und da wenig Spielraum bleibt. Es bietet sich also ein Drag-Fahrzeug an. Ihr braucht mächtig PS, damit ihr überhaupt auf der kurzen Strecke genug Tempo bekommt. Hohe Beschleunigung und gutes Handling sind ebenfalls von Vorteil. Wenn nötig könnt ihr auch die Rückspulfunktion nutzen. Zum Beispiel, wenn der Anlauf super war, aber der Absprungpunkt total mies.

Der entscheidet nämlich auch, wie weit es am Ende mit dem Sprung geht. Der ist hier besonders wichtig, da sich das Auto sonst in der Luft dreht. Wenn ihr nicht gerade eine Fassrolle ausführen könnt, ein Problem. Achtet auf die Palmen. Grundsätzlich geht es auch, wenn ihr nicht Richtung Straße, sondern weiter nach Links springt. Es ist aber schwer, hier einen guten Absprungpunkt zu finden. Ihr springt dann bis direkt vor den Zaun. Wenn ihr gen Straße springt, müsst ihr etwa auf Höhe des weißen Gebäudes kommen.

Eure Belohnung: 150.000 Credits

Strandgammler

Weiter geht es ziemlich unspektakulär mit der Ausführung von 10 ultimativen Sprungfähigkeiten. Dafür müsst ihr einige ordentliche Sprünge hinlegen, bei denen ihr euch ein Weilchen in der Luft befindet. Kein Problem! Fahrt in die Dünen (siehe Screenshot) und nutzt vor allem die höheren für eure ultimativen Sprungfähigkeiten. Ein paar PS sind nützlich, um Anlauf zu nehmen, weshalb ihr beim vorherigen Fahrzeug bleiben könnt.

Ein ultimativer Sprung lässt sich leicht ausführen, wenn man bei einer Düne einen hohen Absprungpunkt sucht und mit genug Tempo drauflosfährt. Wenn ihr einen günstigen Spot mit mehreren Dünen hintereinander wählt, könnt ihr gleich mehrere Sprünge aneinanderreihen. So geht der Erfolg noch schneller. Mit einem leistungsstarken Auto bekommt ihr auch bei schnell aufeinanderfolgenden Sprüngen genug Tempo drauf.

Eure Belohnung: 95.000 Erfahrungspunkte

Sandeimer

Nun sollt ihr eine Löffellisten-Herausforderung abschließen, die in Surfers Paradise endet. Dafür nutzt ihr die Blaupause im Süden des Gebiets. Ihr könnt schauen, was so an Vorschlägen da ist. Eventuell ist etwas Einfaches dabei, was auch im Gebiet endet. Wenn nicht erstellt ihr euch einfach selbst etwas. Mit einem niedrigen Zeitlimit geht es schneller. Für Anfänger ist Erstellung vorzuziehen, da ihr hier selbst die Leistung die nötig ist bestimmt und nicht an eine Aufgabe geraten könnt, die ihr unmöglich schafft.

Eure Belohnung: 3 Lose

Küstenserie

Zu guter Letzt sollt ihr nun noch eine Meisterschaft gewinnen. Wie und mit welchem Auto ist egal, da es dieses Mal keine Einschränkungen gibt. Wichtig ist aber, dass ihr am Ende die Spitzenposition erreicht. Euer Fahrzeug sollte wenn nötig mit Upgrades versehen werden, damit es innerhalb seiner Klasse möglichst weit aufgerüstet ist. Ansonsten sollte das Fahrzeug natürlich zur Meisterschaft passen. Ein schnell ausbrechender Sportwagen mit zig PS ist nicht die erste Wahl, wenn es im Gelände über Stock und Stein geht. Vergesst nicht, dass ihr auch die Spieleinstellungen auf leicht stellen könnt.

Eure Belohnung: Porsche 959

Fertig! War überhaupt nicht schwer diese Woche, oder? Für Anfänger dürfte das Gefahrenschild der härteste Part gewesen sein. Leider nicht das einfachste Gefahrenschild. Wie findet ihr die leichten Wochen? Würdet ihr euch gern regelmäßig etwas knackigeren Herausforderungen stellen, oder mögt ihr es lieber einfach?

