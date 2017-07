Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age kommt in den Westen

Habt ihr auf eine Veröffentlichung von Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age im Westen gehofft? Das lange Bangen hat ein Ende. In einer Videonachricht meldet sich Game Designer Yuji Horii zu Wort, um den Fans eine frohe Botschaft mitzuteilen. Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age kommt zu uns! Doch es wird noch besser. Die Arbeit an der Lokalisierung hat bereits begonnen. Das Spiel wird aktuell in fünf Sprachen lokalisiert. Eine davon ist Englisch. Welches die anderen Sprachen sind, wurde leider nicht gesagt.

Am Ende des Videos weist Yuji Horii darauf hin, dass das Spiel sehr viel Text hat und die Lokalisation daher entsprechend viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Man sei allerdings bemüht, dass das Spiel so bald wie möglich bei uns erscheinen kann. Einen konkreten Termin gibt es bisher nicht. Es heißt allerdings, dass das Game 2018 bei uns veröffentlicht werden soll. Im Herbst soll es weitere Informationen zum Spiel geben.

Quelle: YouTube