Derzeit läuft der letzte Juli-#Forzathon in Forza Horizon 3. Doch was kommt danach? Diese Frage kann nun endlich beantwortet werden – zumindest teilweise. Die Forza Horizon 3 #Forzathon August Vorschau ist nämlich da. Nächsten Monat erwarten uns fünf Events. Eines davon ist ein eintägiger #Forzathon, der den Namen „A Day to Remember“ trägt. Das eintägige Event beschert euch einen Lamborghini. Leider müsst ihr bis Ende August darauf warten – es ist das letzte Event im August.

Zudem ist eines der Events ein exklusives VIP Event. Dieses heißt „Showtime!“ und es läuft länger als ein gewöhnlicher #Forzathon. Unten findet ihr die Forza Horizon 3 #Forzathon August Vorschau.

Drift Session , 4. bis. 7. August, Nissan GTR Horizon Edition

, 4. bis. 7. August, Nissan GTR Horizon Edition History Lesson , 11. bis 14. August, Lola #6Penske Sunoco T70

, 11. bis 14. August, Lola #6Penske Sunoco T70 Heavy Duty Steering , 18. bis 21. August, #45 Flying Lizard 911 GTR3 RSR

, 18. bis 21. August, #45 Flying Lizard 911 GTR3 RSR Showtime! , 22. bis 27. August, VIP Events

, 22. bis 27. August, VIP Events A Day to Remember, 29. August, Lamborghini Sesto Elemento

Quelle: Forzamotorsport.net