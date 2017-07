Forza Horizon 3: Video und Screenshots zeigen den Regalia aus FF XV

Gestern wurde der Regalia aus Final Fantasy XV für Forza Horizon 3 angekündigt. Inzwischen gibt es auch ein Video, welches die Horizon-Variante des Fahrzeugs zeigt. Im selben Zuge veröffentlichte man außerdem einige Screenshots. Der Regalia macht in Forza Horizon 3 definitiv eine gute Figur. Ob er auch in Sachen Fahrverhalten und Handling gute Qualitäten hat, können wir in Kürze herausfinden. Voraussetzung dafür ist, dass auf eurer Xbox One Final Fantasy XV oder Forza Horizon 3 installiert ist.

Ist dies der Fall, könnt ihr ab dem 1. August das Fahrzeug herunterladen. Man kann davon ausgehen, dass die Auslieferung wieder in Wellen erfolgen wird. Daher werden wohl nur einige glückliche Spieler direkt am 1. August den Regalia in ihren virtuellen Fuhrpark aufnehmen dürfen. Den Regalia erhaltet ihr als Code per Xbox LIVE Nachricht. Behaltet also ab dem 1. August euer Postfach genau im Auge. Jetzt aber genug der Worte – unten wartet der Trailer auf euch.

Quelle: Forzamotorsport.net