Harvest Moon: Light of Hope – Eine Minute Off-Screen Gameplay

Vor einigen Monaten wurde Harvest Moon: Light of Hope angekündigt. Viel durften wir bisher aber nicht von dem Spiel sehen. Nun tauchte im Internet allerdings frisches Off-Screen Gameplay auf. Das heißt, jemand durfte den Titel anspielen und wurde dabei gefilmt. Der Clip ist mit gerade einmal einer Minute Spielzeit leider sehr kurz. Trotzdem genügt es, um einen kleinen Einblick zu erhaschen.

Harvest Moon: Light of Hope soll noch in diesem Jahr für PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen. Was haltet ihr von dem kurzen Ausschnitt? Gefallen euch die wenigen Szenen, oder lassen sie euch kalt? Bei YouTube gehen die Meinungen bisher weit auseinander.

Quelle: YouTube