The Long Dark Season One: Wintermute ist da, Early Access beendet

The Long Dark Season One: Wintermute ist da. Damit hat das Spiel heute Version 1.0 erreicht und die Early Access-Phase verlassen. Das Survivalspiel ist für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Solltet ihr es bereits via Kickstarter unterstützt und erhalten haben oder die Early Access-Version haben, müsst ihr natürlich nicht noch einmal zahlen. In dem Fall ist lediglich ein Update nötig.

Habt ihr bereits die Geschichte von The Long Dark: Season One: Wintermute begonnen? Wenn nicht könnt ihr im Vorfeld einen Blick in den offiziellen Trailer werfen, der unten auf euch wartet. So und jetzt entschuldigt mich bitte, ich muss ein Update installieren, damit ich heute Abend ums Überleben kämpfen kann.

Update: Konsolenspieler müssen leider noch ein wenig warten. Leider musste das Spiel für die PS4 auf kommende Woche verschoben werden. Release ist erst am 8. August. Für die Xbox One sollte der Titel in Kürze verfügbar sein.

Quelle: Hinterland