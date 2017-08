Im Garten der Pusteblumen für iOS und Android erschienen

Das Spiel Im Garten der Pusteblumen ist für iOS- und Android-Geräte erschienen. Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Bilderbuch von Noelia Blanco, welches von Valeria Docampo illustriert wurde. Ihr habt die Möglichkeit in sechs Kapiteln die Geschichte von Anna zu erleben, die einen Herzenswunsch hegt. Kann Anna dem riesigen Vogelmann seinen Traum vom Fliegen erfüllen und die Hoffnung und Wünsche ins Tal der Windmühlen zurückbringen?

Zwischen den Kapiteln der Geschichte macht ihr euch als Pusteblume auf den Weg durch die liebevoll gezeichneten Landschaften. Ein Fingertipp genügt, um die Pusteblume in der Luft zu halten. Während eures Flugs sammelt ihr andere Pusteblumen ein, bis der Wind die Windmühlenflügel in Bewegung setzt. Passiert dies, beginnt ein neuer Teil der Erzählung. Ist die Geschichte schließlich vorbei, können die Pusteblumen so lange fliegen, wie ihr sie in der Luft halten könnt.

Wer lieber auf Punktejagd geht, kann sich am Endlos-Modus von Im Garten der Pusteblumen versuchen. Je mehr Pusteblumen ihr sammelt, desto höher fällt dabei euer Highscore aus. Im Garten der Pusteblumen ist für 1,99 Euro erhältlich. Das Spiel ist laut Pressemitteilung auch für kleine Kinder geeignet.

Quelle: Pressemitteilung

