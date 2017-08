Spotify kommt vermutlich auf die Xbox One

Die Musikfans unter euch kennen vielleicht den Musikstreaming-Dienst Spotify. Hättet ihr den auch gern auf eurer Xbox One? In Zukunft dürfte dieser Wunsch zur Wirklichkeit werden. Kürzlich sichtete ein Reddit-Nutzer nämlich auf dem Profil von Major Nelson (Larry Hryb) die Meldung, dass dieser gerade Spotify Music for Xbox nutzen würde. Nanu? Eine solche App gibt es offiziell nicht, da Sony vor geraumer Zeit einen Exklusivdeal abgeschlossen hat. Dieser läuft nun möglicherweise aus, womit der Weg für eine Xbox-App frei wäre.

Die Sichtung auf dem Profil von Larry Hryb ist übrigens nicht der einzige Wink mit dem Zaunpfahl. Ein Reddit-User fand nämlich auf einer Microsoft-Seite einen Artikel über Spotify. Was nun noch fehlt, ist eine offizielle Ankündigung. Die lässt womöglich nicht mehr lang auf sich warten. In wenigen Wochen startet die gamescom 2017. Eine Partnerschaft mit Spotify wäre durchaus eine geeignete Ankündigung.

Quelle: VG247