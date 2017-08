Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds erscheint Anfang November

Im Juni wurde Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds angekündigt. Die Erweiterung wird Aloy in ein neues Gebiet führen, welches im eisigen Norden liegt. Dort begegnen ihr tödliche Maschinen. Bisher war allerdings unklar, wann der DLC erscheinen soll. Den kann man zwar seit Juli vorbestellen, ein Termin blieb aber aus. Die Betonung liegt dabei auf blieb. Sony hat nämlich einen neuen Trailer veröffentlicht, der ein paar kurze Szenen aus dem DLC zeigt. Gleichzeitig kündigt man an, dass Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds am 7. November veröffentlicht wird.

Eure Vorfreude könnt ihr übrigens schon jetzt jedem zeigen. Kürzlich wurde nämlich neues Horizon: Zero Dawn Merchandise angekündigt. Bei PlayStation Gear bekommt ihr Shirts, Drucke, Tassen, ein Artbook, Kapuzenjacken, einen Schlüsselanhänger und mehr. Hier könnt ihr euch die Fanartikel ansehen und diese bei Interesse auch bestellen.

Quelle: PlayStation Blog