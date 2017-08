Telltale’s Batman: The Enemy Within – Episode 1 ist erschienen

Die erste Episode von Telltale’s Batman: The Enemy Within ist da. Die Auftaktepisode trägt den Namen „The Enigma“. Aktuell ist das Spiel für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Im Laufe der Woche erscheint das Spiel auch für Mac und Anfang Oktober für iOS und Android.

In Batman: The Enemy Within kehrt der Riddler zurück und terrorisiert Gotham City. Als wäre dieser Gegner nicht schlimm genug, taucht auch noch der Joker auf der Bildfläche auf. Batman muss sich unterdessen für neue Verbündete entscheiden. Außerdem werdet ihr wieder als Bruce Wayne spielen können, der mit einigen Täuschungen konfrontiert wird.

Quelle: Telltale Pressemitteilung